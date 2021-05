Riabilitazione di Castel San Giovanni, Baldino assicura: “Posti letto presto riattivati”

“Tutti i posti letto della riabilitazione verranno riattivati”. Il direttore generale della sanità Luca Baldino interviene sulle polemiche che sono seguite alla decisione dell’Ausl di trasferire il reparto di riabilitazione da Castel San Giovanni a Fiorenzuola.

In un’intervista al quotidiano Libertà spiega il motivo del trasferimento (per consentire lavori di adeguamento al reparto di cardiologia) e annuncia che dopo i lavori la cardiologia ospiterà anche posti letto per pazienti che necessitano di ventilazione assistita (come è successo durante la fase acuta del Covid).

Sul Pronto soccorso chiuso non esclude, Covid permettendo, una prima riapertura per dodici ore al giorno e promette di avviare le pratiche per le assunzioni dei primari mancanti di ortopedia e chirurgia non appena finita l’emergenza Coronavirus.

Sull’accusa di non aver avvertito il sindaco Lucia Fontana del trasferimento della riabilitazione dice: “Ricordo di averne parlato in occasione della cerimonia di apertura del centro vaccinale al Palacastello”.

