Tamponamento sulla Statale 45 a Diara, tre auto coinvolte. Un ferito all’ospedale

Incidente sulla Statale 45 all’altezza di Diara, nel comune di Rivergaro, nella mattinata di mercoledì 5 maggio. Intorno alle 10 del mattino, per cause da chiarire, tre auto sono state coinvolte in un tamponamento. Un uomo è stato trasportato in ospedale a Piacenza dall’ambulanza ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto oltre ai soccorritori è intervenuta la polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti.

