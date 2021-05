Toro incastrato con le corna nella recinzione, complicato intervento dei pompieri

E’ servita una notevole dose di coraggio, che non fa mai difetto ai vigili del fuoco, e grande rapidità di azione. Una squadra di pompieri della caserma di Castel San Giovanni oggi, mercoledì 5 maggio, nel pomeriggio è intervenuta in località Costa, a Casaliggio, all’interno di una azienda agricola per liberare un grosso toro rimasto incastrato con le corna all’interno di una transenna, parte di una recinzione.

Un intervento molto complicato vista la mole dell’animale che, alla vista dei vigili del fuoco, si è agitato in maniera considerevole, mettendo a rischio l’incolumità degli operatori. E così, per cercare di evitare guai, sul muso dell’animale è stato adagiato un panno, impedendogli così di osservare le manovre dei vigili del fuoco che dapprima hanno unito le forze per mantenere ben salda la transenna, prima di tagliare con un flessibile il metallo e consentire al toro di liberarsi.