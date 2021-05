Disperso per i boschi della Val Camonica: escursionista piacentino tratto in salvo

Piacentino disperso tra i boschi è stato tratto in salvo da elicottero. E’ accaduto mercoledì sera in Valle Camonica. Protagonista dell’episodio un 50enne che stava effettuando un’escursione quando esausto è stato colto dal calare della sera. Temendo di non riuscire a raggiungere la valle, l’escursionista si è rivolto al 112 e immediatamente si sono attivati i soccorsi: carabinieri forestali, guardia di finanza, soccorso alpino di Ponte di Legno ed elicottero. L’uomo è stato trovato nei pressi del passo del Gavia, portato in salvo dall’elicottero che lo ha trasportato all’ospedale di Trento dove è rimasto ricoverato per tutta la notte in osservazione. Fortunatamente le sue condizioni non hanno suscitato preoccupazione fra i santiari.

