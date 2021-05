“Puliamo Piacenza”, parte domenica la nuova iniziativa di Editoriale Libertà

Parte ufficialmente domenica 9 maggio “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa promossa da Editoriale Libertà, in collaborazione con Legambiente Piacenza, Plastic Free Piacenza e con il patrocinio del Comune di Piacenza, pensata per stimolare nei cittadini di tutte le generazioni comportamenti virtuosi sul rispetto dell’ambiente e per contrastare gli atteggiamenti incivili.

L’iniziativa, dedicata alla raccolta dei rifiuti in città, è stata presentata ieri pomeriggio con un forum allo Spazio Rotative coordinato da Nicoletta Bracchi, direttrice di Telelibertà e liberta.it. Erano presenti Alessandro Miglioli, vicepresidente dell’Editoriale Libertà, Pietro Visconti, direttore di Libertà, Paolo Mancioppi, assessore comunale all’ambiente, Laura Chiappa e Marco Natali di Legambiente, Paolo Bersani di Plastic Free, Domenico Mazzocchi, responsabile raccolta rifiuti e spazzamento Piacenza di Iren Ambiente, e Antonio Cavaciuti, il reporter che insieme a Marco Frontini ha fatto le inchieste sul campo.

Ecco le tre date: domenica 9 maggio, dalle 10 alle 12, ritrovo al parcheggio dell’ospedale di via XXI Aprile; sabato 29 maggio, dalle 15,30 alle 17,30, nella zona della logistica; domenica 13 giugno, dalle 10 alle 12, al parcheggio di viale Malta (la raccolta proseguirà poi lungo il Pubblico Passeggio).