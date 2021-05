Un team interamente rosa per il recupero della chiesa di San Giorgio

Martina Pinazzi, originaria del paese, Michela Favari e Francesca Gasparine da tre anni si stanno occupando dei lavori di restauro per conferire lo splendore di un tempo alla chiesa di San Giorgio. Ma allargando l’orizzonte si può dire che l’impresa viene affrontata da un team tutto al femminile. Il progetto di restauro è seguito e concordato dall’architetto Giorgia Rossi (direzione lavori), l’architetta Emanuela Rossi per la Soprintendenza delle belle arti di Parma e l’Ispettrice Anna Coccioli Mastroviti, in collaborazione con l’ufficio dei beni culturali della Diocesi di Piacenza e Bobbio.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA