La vittoria di Gino e dei suoi cavalli: “Il guardrail sarà aperto per andare alla stalla”

Ogni tanto si può anche scrivere che in pochi giorni un problema è stato risolto. Non ci crede ancora neppure Gino Macellari, che su Libertà del 23 aprile aveva segnalato come il nuovo guardrail sulla Statale 45 a Rovaiola – vicino al ponte Lenzino crollato – avesse isolato le sue stalle vecchie oltre un secolo, tagliando fuori il sentiero che collega la strada alle cascine.

“Nei giorni scorsi c’è stato un gran movimento, sono arrivati tecnici ed esperti, mi hanno promesso che il guard-rail sarà tagliato e sistemato, perché io possa continuare a portare le cavalle alla stalla in estate”, spiega contento Gino, che tira un sospiro di sollievo. “Desidero ringraziare Libertà che ha raccolto subito il mio appello e Anas che lo ha ascoltato, oltre a tutti quelli che ci hanno aiutati. Tra questi, ho apprezzato l’intervento di Italia Nostra Piacenza che aveva scritto alla Soprintendenza, al ministero e ad Anas sottolineando come anche le nostre stalle e i sentieri siano testimonianze storiche del nostro passato rurale e appenninico. Infatti è proprio così”.