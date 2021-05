Neutralizzato e rimosso un ordigno bellico trovato in un’area privata a Piacenza

Si sono svolte nel pomeriggio di venerdì 7 maggio – da parte del 2° Reggimento Pontieri, con la collaborazione del Polo di Mantenimento Pesante Nord e coordinate dalle Prefettura – le operazioni di neutralizzazione e successivo trasporto in un sito sicuro di un ordigno bellico (bomba da mortaio modello brixia) rinvenuto in Piacenza in un’area di proprietà privata. La zona era stata messa in sicurezza e vigilata dalle Forze di Polizia.

