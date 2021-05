“Operatori del sorriso” di Piacenza, il clownendario arriva fino a Papa Francesco

Nonostante le limitazioni dovute al periodo pandemico, gli “Operatori del Sorriso” di Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza non hanno fermato le proprie attività, svolgendole in Rete e non solo.

Una di queste è stata quella di produrre, anche quest’anno, il loro calendario 2021 (o Clownendario) con l’intento di destinare il ricavato delle offerte al sostentamento delle famiglie in difficoltà.

Nel corso del 2020 infatti le richieste di aiuto, da parte della popolazione piacentina, hanno avuto un incremento del 25% e le previsioni per il 2021 sono ancora peggiori.

Lo scopo è stato pienamente raggiunto, e, grazie alle donazioni da parte dei cittadini, nonostante le difficoltà del periodo, è stato possibile ricavare circa 4mila euro da destinare all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Ma quest’anno il calendario degli “Operatori del Sorriso” ha avuto anche un suo destinatario d’eccezione, infatti ne è stato omaggiato anche papa Francesco che ha colto l’occasione per inviare, per il tramite di monsignor Roberto Cona della Segreteria di Stato Vaticana, una propria lettera di ringraziamento e la sua benedizione apostolica da estendere a tutti i volontari e le volontarie del Comitato ed alle persone loro care.