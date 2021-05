Riabilitazione trasferita da Castello a Fiorenzuola, scontro tra sindaco e Ausl

È scontro aperto tra il sindaco di Castel San Giovanni Lucia Fontana e il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino. Dopo le dichiarazioni del direttore, che di recente ha affermato di aver informato Fontana dell’imminente trasferimento della riabilitazione a Fiorenzuola, lei risponde con parole di fuoco. “Riferire particolari non verificabili da nessuno non conferisce alle parole di Baldino né autorevolezza, né tanto meno il marchio della veridicità”. Secondo Fontana la circostanza riferita di Baldino (di averla cioè informata in occasione della cerimonia di apertura del centro vaccinale al Palacastello) non sarebbe verificabile. Il sindaco bolla come “incredibile” il fatto che “si possa anche solo pensare che, per giustificare una tale mancanza, sia sufficiente tentare di far passare l’idea che decisioni così importanti assunte unilateralmente dall’Azienda possano essere liquidate in un fuggevole, informale pour parler in occasione di eventi destinati a tutt’altro”.

