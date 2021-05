Vince 100mila euro al 10 e Lotto: “colazione ricca” per una donna piacentina

“Un caffè deca” – il solito -, ma al posto del croissant una vincita da 100mila euro al 10eLotto. Una colazione non tanto abbondante quanto “ricca” quella che si è vista servire su di un vassoio dorato una donna piacentina di circa 50 anni al bar-tabaccheria di Davide D’Aquila in via Cittadella, ieri mattina. La dea bendata ci ha visto bene aiutandola, nove numeri azzeccati sui dieci puntati: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

“C’è stato un attimo di confusione fuori nella via, anzi, diciamo pure una vera e propria esplosione di gioia – racconta D’Aquila, titolare del bar -, la signora urlava per la grande felicità. Ho dovuto sostenerla io perché ha avuto un piccolo mancamento. Per poco, per un solo numero, avrebbe potuto vincere il premio massimo di 5 milioni di euro”.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI RICCARDO FOTI