Zena di Carpaneto, camion tampona un’auto che finisce nel canale: ferita una donna

Sono gravi (anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita) le condizioni della 70enne rimasta coinvolta poco dopo le 9.30 di questa mattina, venerdì 7 maggio, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 29 a Zena di Carpaneto. Stando a una prima ricostruzione un camion avrebbe tamponato l’auto sulla quale viaggiava la donna che, dopo lo scontro, ha terminato la sua corsa nel canale che costeggia la carreggiata. Rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, per estrarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa, un’automedica e l’eliambulanza che ha trasportato la 70enne all’ospedale di Parma. La strada è stata chiusa momentaneamente per consentire le operazioni di soccorso. I carabinieri di Fiorenzuola hanno compiuto i rilievi di legge.