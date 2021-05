Allarme a Calendasco, presunti truffatori chiedono aiuti per la Protezione Civile

“Sono arrivate segnalazioni di persone che suonano i campanelli delle abitazioni per chiedere contributi a favore del Gruppo Volontari Protezione Civile Calendasco”. E’ il sindaco del comune, Filippo Zangrandi, a lanciare l’allarme sul proprio profilo Facebook ricordando che “l’associazione non sta raccogliendo fondi a domicilio”. L’invito del primo cittadino è di prestare la massima attenzione, rivolgendosi soprattutto alla popolazione più anziana, per evitare truffe.

