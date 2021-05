“Una battaglia da vincere”: appuntamento domenica alle 10 per “Puliamo Piacenza”

Ormai è tutto pronto per “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa promossa da Editoriale Libertà in collaborazione con Legambiente Piacenza, Plastic Free Piacenza, con il patrocinio del Comune di Piacenza e l’aiuto di Iren. Si parte domenica 9 maggio con la prima delle tre giornate dedicate alla pulizia: ritrovo alle 10 al parcheggio dell’ospedale di via XXI Aprile angolo via Campagna (la raccolta interesserà il parcheggio e le mura Farnesiane fino a Piazzale Milano). E all’evento Nicoletta Bracchi, direttrice di Telelibertà e liberta.it, ha dedicato la puntata di Nel Mirino andata in onda ieri alle 21 su Telelibertà. Ospiti, oltre al direttore di Libertà Pietro Visconti, Laura Chiappa, presidente provinciale di Legambiente, Paolo Bersani, referente provinciale di Plastic Free, e Antonio Cavaciuti, il giornalista che insieme con Marco Frontini, è stato autore dell’inchiesta sul campo sui rifiuti e la sporcizia in città. “Puliamo Piacenza” nasce proprio dall’immersione in questa spiacevole realtà.

“Abbiamo fatto un tour di quattro settimane per Piacenza: zona tangenziale, fiera, le mura e altro ancora. Abbiamo trovato immondizia di ogni genere. In un fosso lungo via Tramello sono stati rinvenuti un computer, due rottami di bicicletta, addirittura una valigia. Purtroppo ci sono persone con scarso senso civico” ha detto Cavaciuti.

L’ottimismo di invertire la rotta, però, non manca. “Non è vinta, ma è una battaglia da vincere – osserva Chiappa – negli anni la situazione sta migliorando. Purtroppo in quest’ultimo anno tutto il grande lavoro per diminuire la quantità di plastica è stato quasi azzerato per effetto della pandemia e dell’aumento dell’asporto. Servirebbe una campagna capillare costante”.

Bersani ha parlato del coinvolgimento dei ragazzi e delle giovani generazioni. “E’ una tematica molto sentita dal mondo giovanile. Durante la pandemia non ci siamo fermati. E questa nuova iniziativa sono convinto avrà molto successo”. Anche perché, hanno sottolineato gli ospiti della trasmissione, «è anche un modo per stare insieme”.