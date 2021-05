“Puliamo Piacenza”, parte l’iniziativa. Ritrovo alle 10 nel parcheggio di via XXI Aprile

Prende il via questa mattina “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa promossa da Editoriale Libertà in collaborazione con Legambiente Piacenza, Plastic Free Piacenza, con il patrocinio del Comune di Piacenza e l’aiuto di Iren, dedicata alla difesa dell’ambiente che ci circonda.

Si tratta della prima delle tre giornate dedicate alla pulizia, per stimolare comportamenti rispettosi dell’ambiente: ritrovo alle 10 al parcheggio dell’ospedale di via XXI Aprile angolo via Campagna (la raccolta interesserà il parcheggio e le mura Farnesiane fino a piazzale Milano).

L’invito a partecipare è rivolti a tutti.

Lo spunto per l’iniziativa è arrivato dall’inchiesta sui rifiuti e la sporcizia in città realizzata da Antonio Cavaciuti e Marco Frontini: “Abbiamo fatto un tour di quattro settimane per Piacenza: zona tangenziale, fiera, le mura e altro ancora. Abbiamo trovato immondizia di ogni genere. Purtroppo ci sono persone con scarso senso civico” è la loro testimonianza”.