Collezione Charles MacKay, prosegue la catalogazione dei volumi donati alla biblioteca

Terzo step per la catalogazione dei volumi provenienti dalla collezione libraria privata del professor Charles MacKay, donata alla Biblioteca Passerini Landi nel novembre 2019. Dopo i primi cinquemila volumi, altri tremila stanno per essere resi disponibili ai cittadini. La catalogazione, in corso, è resa possibile grazie al contributo della Banca di Piacenza, tramite lo strumento dell’art bonus, ed è stata presentata in biblioteca dall’assessore Jonathan Papamarenghi, dal condirettore generale della Banca di Piacenza Pietro Coppelli, dal primo allievo del professor MacKay Franco Spezia e dal responsabile del Servizio Biblioteche del Comune di Piacenza Graziano Villaggi.

“La collezione libraria del docente scozzese, da cinquant’anni residente a Piacenza – spiegano Papamarenghi e Villaggi – è composta in gran parte da volumi sulla storia dell’arte italiana ed europea che hanno trovato collocazione sugli scaffali ottocenteschi del Salone filosofi della Biblioteca Passerini-Landi, al cui ingresso è stata anche apposta una targa donata dalla Banca di Piacenza”.