Controlli anticovid, 28 sanzioni in una settimana. Quasi 5mila da marzo a oggi

Sono state oltre 600 le attività di monitoraggio anti covid e anti-assembramento effettuate la settimana scorsa dalle forze dell’ordine sul territorio piacentino, con l’impiego di 1333 uomini. Le persone controllate sono state 1.441 e 84 le attività commerciali.

Il bilancio è di 25 sanzioni a carico di cittadini e 3 a carico di esercizi commerciali per violazione delle normative anti-covid.

Nel solo fine settimana del 8 e 9 maggio 2021, sono state controllate 447 persone e 27 attività o esercizi commerciali ed accertate 12 sanzioni a carico di cittadini e 3 a carico di attività ed esercizi pubblici.

Il bilancio di due mesi di controlli, dall’8 marzo al 9 maggio, è di quasi 130mila persone e poco meno di 7.700 esercizi pubblici e commerciali controllati, per 4.208 persone sanzionate e 95 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 24 casi la chiusura provvisoria). Inoltre sono state denunciate 11 persone per violazione della quarantena.