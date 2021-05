Scontro tra furgone, spazzatrice e camion a Borgoforte: un ferito grave

Un ferito in condizioni serie, un altro meno grave all’ospedale di Piacenza e un terzo che se l’è cavata con una leggera botta. Questo il bilancio del violento incidente avvenuto attorno alle 11.00 di questa mattina a Borgoforte, proprio di fronte alla sede piacentina di Iren.

Per cause al vaglio della polizia locale, un furgoncino e una spazzatrice si sono scontrati, finendo la corsa contro un camion di passaggio. Ad avere la peggio sono stati gli autisti dei due mezzi più piccoli: quello del furgone è in condizioni gravi tanto che è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto all’ospedale di Parma, mentre quello della spazzatrice, scaraventato fuori dall’abitacolo dall’urto, è ricoverato a Piacenza. Solo una botta alle gambe per il camionista, comunque visitato al Pronto soccorso.

Sul posto i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la Municipale.

Traffico temporaneamente bloccato.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà