Persona senza vita trovata sulla ciclabile a Le Mose: si tratta di un transessuale

Un transessuale è stato trovato senza vita questa mattina lunga la pista ciclabile che porta a Piacenza Expo, a Le Mose. Sul posto la polizia e il pubblico ministero Daniela Di Girolamo, che hanno avviato gli accertamenti.

L’area è stata isolata, ancora ignote le cause del decesso, anche se a una prima analisi non sarebbero presenti evidenti segni di violenza.

A dare l’allarme un passante che ha notato il corpo a terra, sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

