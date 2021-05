Giornata Fibromialgia, illuminazione viola stasera per Palazzo Farnese

Come tanti altri monumenti storici in tutto il Paese, si illuminerà nelle tonalità del viola, questa sera 12 maggio, anche Palazzo Farnese, in occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia.

Anche il Comune di Piacenza, infatti, sostiene la campagna nazionale di sensibilizzazione dell’associazione Cfu Italia, che ha già visto l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati, nelle scorse settimane, firmare la petizione in cui si chiede allo Stato il riconoscimento di fibromialgia, encefalomielite mialgica e sensibilità chimica multipla come patologie invalidanti, prevedendo le conseguenti agevolazioni fiscali e sanitarie per i pazienti che ne sono affetti.

La raccolta firme prosegue e si può supportare contattando la referente piacentina del Comitato Fibromialgici Uniti, Maria Carla Cejas, all’indirizzo [email protected] . Nel contempo, le luci viola su Palazzo Farnese puntano i riflettori sull’importanza della ricerca scientifica e di percorsi di cura specialistici, che accompagnino la persona in un cammino reso ancor più difficile dalla complessità diagnostica delle malattie in questione.

Anche nei prossimi giorni, in un’ideale continuità, la facciata dello storico edificio prospiciente viale Risorgimento si accenderà dello stesso colore: il 19 maggio, infatti, ricorre la Giornata mondiale delle Malattie infiammatorie croniche intestinali, quali morbo di Chron e colite ulcerosa, su cui l’associazione M.I.Cro Italia sta portando avanti un’azione di maggiore consapevolezza anche con il sostegno di Anci.