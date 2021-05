Più di tremila fedeli in preghiera a Le Mose per la fine del Ramadan

Oltre tremila persone pregano nel grande parcheggio fra Piacenza Expo e il Palabanca. E’ “Id al fitr”, letteralmente la festa dell’interruzione che segna la fine del digiuno e il termine del mese di Ramadan.

Tradizionalmente un momento di gioia, anche se l’assalto alla moschea di Gerusalemme e gli scontri fortissimi degli ultimi giorni a Gaza oscurano non poco la festa: lo evidenzia, a nome di tutti, anche il presidente della Comunità islamica Yassine Baradai, mentre ammette che “abbiamo vissuto male l’attacco alla moschea che è un simbolo per tutti i musulmani: tacere su questi fatti è una presa di posizione”.

Una presa di posizione che la comunità islamica di Piacenza non si sente di condividere: per questo anche la preghiera conclusiva dell’imam cita espressamente i fatti che stanno avvenendo nella striscia di Gaza. Per questo tanti al collo hanno la bandiera della Palestina.

