Al Raineri Marcora premiati i vincitori del concorso dedicato a Georges Cogny

Quella del grande chef Georges Cogny, francese di origine ma che seppe legarsi indissolubilmente alla nostra Val Nure (adattando la novelle cuisine alle materie prime del territorio piacentino) è una storia da raccontare.

Da raccontare ai giovani e per mezzo dei giovani, studenti di oggi, chef di domani. Così hanno fatto i ragazzi gli alunni del quinto anno dell’Istituto alberghiero Raineri Marcora di Piacenza, i quali hanno preso parte al concorso – dedicato proprio alla figura di questo gigante dell’arte culinaria – organizzato in collaborazione con Alma, la scuola internazionale di cucina italiana.

Un affascinante percorso che ha coinvolto diverse aree espressive, nuove e moderne forme di comunicazione attraverso cui gli studenti coinvolti, una trentina in tutto, hanno potuto ricordare lo chef utilizzando i linguaggi a loro più affini come video, rappresentazioni grafiche, fotografiche e testuali.

I progetti realizzati sono stati poi selezionati e valutati: i sei vincitori vivranno uno stage formativo in Alma. Presente alla premiazione di questa mattina, 14 maggio, anche Andrea Grignaffini, tra i critici e gastronomi più preparati del nostro tempo, oltre al sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.

“Il motore di tutto – ha spiegato il direttore generale di Alma, Andrea Sinigaglia – è l’amore. Cogby si innamorò di questo territorio e da qui ebbe inizio questa storia meravigliosa fatta di valori ed emozioni. Abbiamo chiesto ai ragazzi di impegnarsi a comprenderla, rielaborarla e infine raccontarla. Un bellissimo esperimento, mi auguro che si possa ripetere”.

“Il bilancio è sicuramente positivo – ha aggiunto Teresa Andena, preside del Raineri Marcora -. Nonostante il Covid, siamo riusciti a portare a termine un importante percorso di approfondimento e di ricerca sull’evoluzione storica della cucina piacentina. Una ‘speranza di normalità’ per tutta quella che è l’attività della scuola”.

Interessante anche la testimonianza di Daria Rebecchi, ex studente dell’alberghiero che – dopo due anni in Alma – ha poi trovato lavoro in una grande cucina.

