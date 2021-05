Travo, frontale tra auto a Casino Agnelli. Due feriti, uno è grave

Sono ancora da chiarire le cause del violento incidente frontale avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 15 maggio, lungo la Statale 45 a Casino Agnelli nel comune di Travo. Due le auto coinvolte nello scontro, altrettanti i feriti: uno di loro in modo serio, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto un’ambulanza e un’automedica del 118 oltre ai carabinieri per i rilievi.

