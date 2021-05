Nuova vita pere gli spazi esterni della biblioteca di Sarmato: zona studio

Da luogo di degrado a zona studio, luogo di incontro e di relax per i giovani. Continua la trasformazione del cortile esterno della biblioteca di Sarmato: dopo la posa di nuovi arredi, ora tutti i ragazzi del paese dagli 11 ai 18 anni sono chiamati a renderlo più bello e colorato grazie al concorso artistico “Open Biblio”, per la realizzazione di un maxi pannello disegnato – simile a un murales di sei metri quadrati – che andrà a migliorare l’estetica del luogo.

Il concorso – promosso da Comune, Spazio Giovani e Biblioteca – ha come tema “Uno spazio all’aperto per una comunità aperta, nessuno escluso” e punta a rinnovare il cortiletto per trasformarlo in un luogo di aggregazione, lettura, attività culturali o per navigare su internet. Potranno partecipare le ragazze e i ragazzi residenti a Sarmato che frequentano le scuole medie e superiori, fino ai 18 anni. C’è tempo fino al 4 giugno. Tutte le informazioni si trovano sul sito internet del Comune di Sarmato.