Teoria e pratica: educazione stradale per tredici classi della primaria di Podenzano

Tredici classi della scuola primaria di Podenzano hanno partecipato al progetto di educazione stradale e alla legalità promosso dalla Polizia locale dell’Unione Valnure Valchero con la dirigenza e il corpo docenti dell’istituto comprensivo “Parini” di Podenzano.

Come ogni anno la Polizia locale ha raggiunto gli studenti dalla seconda alla quinta nelle loro classi e in videoconferenza per una lezione teorica sull’educazione stradale e le regole dello stare in strada in sicurezza, e giovedì ha tenuto la giornata conclusiva, con un percorso di abilità ed equilibrio con ostacoli per mettere in pratica le regole imparate negli incontri.

L’assistenza sanitaria è stata garantita dalla Croce Rossa Italiana sede di Podenzano che ha collaborato all’iniziativa. L’equipaggio ha anche spiegato ai giovani studenti gli strumenti di primo soccorso di cui è dotata l’ambulanza. Anche il sindaco Alessandro Piva ha raggiunto i ragazzi per salutarli e complimentarsi per le competenze acquisite grazie a questo progetto. I giovani studenti hanno ringraziato dell’esperienza donando i loro disegni.

