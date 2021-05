Riaperture, oggi si decide. Centri commerciali aperti nel weekend e coprifuoco alle 23

Alla luce del miglioramento dei dati sui contagi e della campagna vaccinale potrebbe arrivare nelle prossime ore il nuovo decreto con l’allentamento delle misure restrittive legate alla pandemia da Covid.

Sono in programma nel pomeriggio di lunedì 17 maggio la cabina di regia e il Consiglio dei ministri che varerà le nuove misure di contenimento del contagio.

Tra le ipotesi al vaglio c’è la riapertura dei negozi dei centri commerciali nel weekend già da questo fine settimana; lo spostamento dalle 22 alle 23 del coprifuoco potrebbe arrivare lunedì prossimo così come il via libera al consumo al bancone dei bar.

Per i matrimoni con possibilità di banchetti e feste la data dovrebbe essere quella del 15 giugno.