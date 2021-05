Vaccino anti-Covid: da oggi via alle prenotazioni per la fascia 40-49 anni

Vaccinazioni anti-Covid: è arrivato il momento dei 40enni. Da oggi, lunedì 17 maggio, in Emilia-Romagna i 40-49enni (cioè i nati dal 1972 al 1981 compresi) potranno registrarsi on line per la somministrazione del vaccino collegandosi al sito internet della regione. Lo stesso disponibile per la classe d’età 50-54, per la quale naturalmente le candidature rimangono aperte.

Dopo l’avvio, la scorsa settimana, delle prenotazioni per la fascia 50-59 anni, a pochi giorni di distanza in Emilia-Romagna si parte dunque con una nuova classe anagrafica.

PROCEDURA – La procedura è semplice: occorre selezionare la classe d’età interessata e compilare un modulo con i propri dati anagrafici. Tutti coloro che si registreranno verranno successivamente contattati con l’indicazione della data della somministrazione non appena saranno note le forniture vaccinali del mese di giugno. Nel frattempo, infatti, come da indicazioni ministeriali, le vaccinazioni devono procedere per le classi di età superiore e la popolazione fragile.

Si tratta di una platea molto ampia, complessivamente formata da oltre 696mila residenti, di cui 324mila nella fascia 40-44 e 372mila in quella 45-49. “Non tutti, naturalmente, dovranno essere vaccinati – spiega una nota della regione – perché a questo numero vanno sottratti coloro che hanno già iniziato o concluso il percorso vaccinale perché appartenenti a un’altra categoria, professionale o di rischio (ad esempio, i lavoratori dei servizi socio-sanitari e delle forze dell’ordine, il personale del mondo della scuola e dell’università, le persone estremamente vulnerabili per patologie o fragilità oppure in forte sovrappeso)”.