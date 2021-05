Materna di Nibbiano, il Comune chiede un bando al ministero da 800mila euro

Anche il Comune di Alta Val Tidone partecipa al bando dei Ministeri dell’Interno e della Pubblica Istruzione per la concessione di finanziamenti utili alla ristrutturazione di edifici scolastici. Per Alta Val Tidone la richiesta di finanziamento è di quasi 800mila euro che, se verranno concessi, serviranno a rimettere a nuovo la materna di Nibbiano Il progetto prevede di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, eliminare barriere architettoniche, riqualificare gli impianti elettrici, di riscaldamento, gli spazi esterni. Una mini rivoluzione per una struttura che già lo scorso anno era stata in parte ristrutturata.

