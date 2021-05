Nuovo ospedale, entro fine estate il progetto. Baldino: “Siamo a buon punto”

Molto a breve, forse già entro l’inizio dell’estate, sarà presentato il progetto preliminare del nuovo ospedale di Piacenza. “Stiamo lavorando sullo studio di fattibilità che contiene il progetto preliminare e siamo a un punto ottimo” conferma il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino. Impossibile scucire di più. Se non uno slancio di ottimismo. “Sono molto, molto fiducioso” aggiunge. “E presto la città potrà ammirarlo”. Bocche cucite, invece, in Comune. Dove tuttavia ieri pomeriggio si è tenuto un incontro in videoconferenza tra la sindaca Patrizia Barbieri, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Davide Baruffi, allo scopo di fare il punto della situazione e ultimare i dettagli in vista di una presentazione alla città che si vuole in grande stile, come si conviene a un’opera di tale importanza.

