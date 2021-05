Borgonovo, colpì con un bicchiere il cliente di un bar: condannato a 10 mesi

Condannato a dieci mesi per aver colpito con un bicchiere un avventore del bar Centrale di Borgonovo. È la pena pronunciata dal giudice Gianandrea Bussi nei confronti di un imputato di origine indiana accusato di lesioni personali. Il giudice non ha accolto la richiesta d’assoluzione del pubblico ministero Monca Bubba, secondo la quale le indagini non avevano permesso di identificare con certezza l’imputato. Alla richiesta d’assoluzione si era associata l’avvocata Wally Salvagnini, che ora annuncia il ricorso in appello.

