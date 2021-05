Il “Green pass” sotto la lente di Nel Mirino, questa sera alle 21.00 su Telelibertà

Su Telelibertà, a “Nel Mirino” questa sera alle 21.00 l’ospite sarà Marco Delledonne, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda sanitaria di Piacenza, che risponderà a una serie di domande del direttore Nicoletta Bracchi a proposito del certificato verde per gli spostamenti.

Delledonne spiegherà le normative attuali, quando e dove verrà utilizzato il “Green pass”. Quali sono le regole da seguire per viaggiare, per partecipare alle feste di nozze, ai concerti e in discoteca. Ma soprattutto quali sono le condizioni per poter far visita agli anziani nelle case di riposo.