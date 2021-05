Scontro tra quattro auto in A1: due feriti, uno è grave. Interviene l’elicottero

Un incidente che ha coinvolto 4 auto e un furgone si è verificato nel pomeriggio di venerdì 21 maggio sulla autostrada A1 in direzione Bologna, tra Piacenza sud e Pontenure. Due persone sono rimaste ferite. Una in modo grave ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Parma.

Durante le operazioni di soccorso sulla tratta si viaggiava a una sola corsia e si sono formati 8 km di coda, mentre sulla carreggiata opposta si sono verificati rallentamenti per curiosi.

La società autostrade consiglia ai veicoli pesanti di uscire a Piacenza sud, mentre ai soli veicoli leggeri di uscire, in alternativa, a Basso Lodigiano e attraverso la via Emilia raggiungere Fiorenzuola dove è possibile rientrare in autostrada.

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso.