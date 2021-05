Un’auto e uno scooter si sono scontrati a Montale in via Gottifredi nella tarda mattinata di sabato 22 maggio. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Piacenza. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilevi del caso.

