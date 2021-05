In viale Dante il semaforo-sprint: “Solo cinque secondi per attraversare la strada”

Attraversare la strada all’incrocio tra viale Dante, via Damiani e via Nasolini può essere una sfida davvero complicata. Il motivo lo spiega un’anziana pronta allo “sprint” sulle strisce pedonali: “Il semaforo è velocissimo, il verde dura solo cinque secondi, il giallo dieci secondi e il rosso un minuto e mezzo. Insomma, chi va in bici o a piedi aspetta a lungo prima di poter passare, e poi deve correre. Quando scatta il rosso, si rischia di trovarsi ancora in mezzo alla strada”.

Il problema viene segnalato anche dal consigliere comunale Luigi Rabuffi (Piacenza in Comune): “Non è possibile – interviene l’esponente politico – tra l’altro parliamo di uno degli incroci più trafficati in città, vicino a diversi istituti scolastici. Così non si garantisce la sicurezza degli utenti deboli della strada, tanto che qualcuno prova spesso a passare col rosso”.