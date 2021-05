Liceo Respighi, il 28 maggio la giornata dei talenti in diretta Youtube 2 ore fa

Dalla scienza ai linguaggi attuali, fino alla sanità. Il liceo Respighi di Piacenza punta a dare spazio ai talenti, con una giornata ad hoc in programma venerdì 28 maggio in modalità online. Dalle ore 10 in poi,

/UCpI1puQJsQWz_si3MX20prQ/videos” target=”_blank” rel=”noopener”>sul canale Youtube dell’istituto sarà infatti possibile seguire una serie di eventi promossi dagli studenti. “L’obiettivo – spiega la preside Simona Favari – sarà quello di celebrare i progetti più significativi preparati dai giovani durante l’anno scolastico”.

L’iniziativa accenderà dunque i riflettori sugli elaborati di alternanza scuola-lavoro e di educazione civica, nell’ottica di seguire l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. I progetti migliori saranno premiati. Al pomeriggio, invece, la giornata dei talenti si concentrerà sull’orientamento per gli alunni delle scuole medie, approfondendo le novità dell’offerta formativa. Un concerto chiuderà l’evento. Non mancherà l’intrattenimento musicale e teatrale messo in campo direttamente dagli studenti.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dai docenti Simone Fermiberto, Elena Metti, Anna Chiara Gazzola e Federica Morandi, insieme alla rappresentante d’istituto Flaminia Corvi.

IL PROGRAMMA COMPLETO