Schianto contro la parete rocciosa, gravissimo un centauro di 55 anni

Versa in gravissime condizioni il centauro 55enne, di origini brianzole, che oggi pomeriggio, domenica 23 maggio, è rimasto vittima di un incidente mentre transitava lungo la Statale 45 in località Rovaiola, nel comune di Corte Brugnatella: affrontando una curva, l’uomo ha perso il controllo della due ruote, schiantandosi contro la parete rocciosa. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Marsaglia, impegnata alcune ore prima su di un altro incidente ma che ha avuto conseguenze meno gravi: vista la situazione, dopo le cure prestate sul posto, la centrale operativa del 118 ha inviato il servizio di elisoccorso che ha caricato il ferito e lo ha condotto all’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono giudicate molto serie e si temeva purtroppo per la sua vita.

