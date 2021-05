Ricercato dalla Spagna, trafficante internazionale di droga arrestato a Piacenza

L’arresto di un albanese del 1970, incensurato in Italia e dimorante in Spagna, e sul quale pendeva un mandato di arresto europeo emanato dalla Spagna per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente, è stato compiuto dagli agenti della squadra mobile della Questura di Piacenza.

La sera del 20 maggio, durante un servizio straordinario per la repressione della criminalità diffusa, i poliziotti hanno controllato un’auto di lusso con targa estera. Dai controlli è emerso che l’uomo a bordo era destinatario di un mandato di arresto europeo, emanato dalla Spagna il 23 aprile scorso.

L’uomo è stato quindi portati in Questura per l’identificazione e per ulteriori indagini, l’esito delle quali, in sinergia con la Divisione Anticrimine e per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e L’Esperto per la Sicurezza della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga presso l’Ambasciata Italiana a Madrid, ha portato all’arresto. E’ stato infatti appurato che l’albanese era sottoposto a procedimento penale a seguito di un’indagine curata dalla Guardia Civil spagnola, perché ritenuto membro di un organizzazione criminale con base in Andalusia e dedita al traffico di droga, accusa per la quale rischia una condanna fino a 10 anni di carcere.