Indice di contagio: a Piacenza ancora numeri da Zona bianca, in regione quasi

In Emilia Romagna, nella settimana 17-23 maggio, l’indice di contagio è sceso ancora, arrivando a una media di 56 casi ogni 100mila abitanti. Piacenza si conferma ancora tra le migliori.

Cala ancora quindi l’incidenza settimanale, con la nostra regione che può così puntare alla Zona bianca entro la fine di giugno: la condizione è di essere al di sotto dei 50 casi, per almeno tre settimane di fila, se questa tendenza continuerà le speranze sono molto concrete.

Nell’ultima settimana in totale sono stati registrati 2.489 casi di contagio.

Per numeri inferiori bisogna risalire alla prima settimana di ottobre scorso.

In calo l’incidenza anche in tutte le singole province emiliano-romagnole: la circolazione del Coronavirus è maggiore a Parma, che ha un’incidenza settimanale di 88 casi ogni 100mila abitanti. A seguire Rimini (64), Forlì-Cesena (63), Reggio Emilia (57), Modena (56), Bologna area metropolitana (55), Ravenna (43), Piacenza (37), Ferrara (24).