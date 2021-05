Castel San Giovanni, accanto al cimitero un giardino per le vittime del Covid

Di lato al cimitero comunale è stato realizzato un piccolo parco della memoria. Un giardino lungo via fratelli Bandiera dedicato alle vittime castellane del Covid. Al suo interno hanno trovato dimora carpini, noccioli, faggi rossi Lo spazio verde con all’interno le piante è bordato da una fioritura di rose cubane.

“All’interno di questo spazio verde – annuncia il sindaco di Castello Lucia Fontana – abbiamo intenzione di posizionare alcune panchine e alcuni elementi di arredo perché l’area diventi quanto più fruibile possibile da tutti i cittadini”.

La vicinanza con l’area cimiteriale, e il fatto che sarà intitolato alle vittime del Covid, ne fa uno spazio ideale per sostare, pregare, riflettere o anche solo sedersi per qualche momento, magari dopo aver fatto visita alla tomba dei propri cari. L’inaugurazione e l’intitolazione del giardino potrebbe avvenire in occasione della ricorrenza di San Giovanni, 24 giugno patrono di Castel San Giovanni.