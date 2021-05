Giro d’Italia, domani in città istituti superiori a distanza. Le altre scuole fino alle 12

Domani (27 maggio) la città di Piacenza e parte della provincia saranno interessate dal passaggio della quart’ultima tappa del Giro d’Italia 2021. Il passaggio degli atleti è indicativamente previsto sul territorio tra le 15 e le 16 a seconda della media oraria della corsa. Per tali ragioni sono state definite una serie di limitazioni e variazioni alla circolazione viabilistica lungo il percorso di gara, con chiusura delle strade interessate circa 2 ore e mezzo prima del passaggio previsto dei ciclisti.

“Anche gli spostamenti degli studenti e del personale delle scuole di ogni ordine e grado – comunica l’amministrazione comunale – sarà soggetto a limitazioni e possibili problematiche, a fronte delle quali sono in corso da diverse settimane continui confronti con i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. Si è giunti alla previsione per la giornata di giovedì 27 maggio della organizzazione della didattica a distanza (DAD) per le scuole secondarie di secondo grado, mentre per tutte le altre – scuole dell’infanzia e nidi, primarie e secondarie di primo grado – la chiusura delle lezioni entro le ore 12”.