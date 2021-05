“Sbagliare è la chiave del successo”. Il genio Grazioli incontra i giovani piacentini

Stamattina l’imprenditore cremonese Michele Grazioli, 25enne genio dell’intelligenza artificiale, considerato dalla rivista “Forbes” tra i 100 leader italiani under 30 del futuro, ha incontrato i giovani piacentini in un convegno organizzato a palazzo Gotico da Comune e Consulta provinciale degli studenti. Per le nuove generazioni il futuro non sembra roseo, quale ricetta dunque? “Provare, provare e ancora provare. Non bisogna avere paura di sbagliare, perché gli errori aiutano a tracciare la strada verso il successo”. Grazioli, laureato in Bocconi, è presidente di Vedrai, una startup che mira a supportare gli imprenditori nel processo decisionale attraverso le nuove tecnologie. A 12 anni il ragazzo di Soncino aveva creato una piattaforma per tenere la contabilità del padre, a 18 un’azienda che vanta sedi in diverse parti del mondo, sempre con l’obiettivo di “sostenere le piccole e medie imprese nella lettura dell’evoluzione del proprio mercato” e non solo. Una storia di successo, la sua, che gli organizzatori della conferenza sperano possa rappresentare una fonte d’ispirazione per molti giovani piacentini.