Vaccinazioni, l’assessore Donini: “Dai primi di giugno partiranno gli hub aziendali”

Le novità del piano vaccinale in Emilia Romagna sono state illustrate dall’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini.

“Stiamo ottenendo buoni risultati, alle 12 di oggi, avevamo somministrato oltre due milioni 464mila dosi; 860mila cittadini che hanno già completato il ciclo di immunizzazione, oltre un milione 604mila cittadini hanno avuto la prima dose. Speriamo in nuovi arrivi già dalla giornata di oggi perché siamo al 96% di dosi somministrate tra quelle consegnate” ha dichiarato l’assessore.

50-54 ANNI – In base ai dettagli forniti dall’esponente della giunta regionale, sta entrando nel vivo la vaccinazione per persone tra 50-54 anni ed entro giugno sarà completata. Entro questa settimana, tutti i cittadini tra i 50 e i 54 anni che intendono vaccinarsi e non hanno già avuto la data, saranno messi in condizioni di avere la data, da oggi chi si è prenotato sul sito della Regione riceverà un sms dall’azienda sanitaria di riferimento; dal 28 maggio invece, chi non si è prenotato potrà farlo attraverso i canali tradizionali come Cup o farmacie.

40-49 ANNI – Dalla prossima settimana toccherà dai 40 ai 49 anni. Chi si è registrato online (200mila persone), dal 3 giugno riceverà un sms dalle aziende sanitarie di riferimento con la data dell’appuntamento. Da venerdì 4 giugno è prevista l’apertura delle agende per chi non si è registrato sul sito.

HUB AZIENDALI – “Credo che si arrivi alla vaccinazione negli hub aziendali in modo emiliano romagnolo, con un accordo tra Regione, categorie economiche e parti sociali – spiega Donini -. Questo è un valore aggiunto, gestiremo insieme le criticità. Dai progetti che ho visto ci sono hub costruiti benissimo dalle realtà produttive a disposizione di dipendenti e della filiera del territorio. Avremo un incontro il 28 maggio e i primi di giugno partiranno gli hub aziendali”.

MEDICI DI FAMIGLIA – All’incontro con la stampa ha partecipato anche Fabio Vespa, segretario Fimmg, Federazione italiana dei medici di medicina generale. “I medici stanno vaccinando a domicilio, negli ambulatori e negli hub. La complessità organizzativa è enorme ma i medici di medicina generale ci sono. Abbiamo proposto un software che abbiamo realizzato come associazione per individuare i nominativi dei pazienti non vaccinati per poterli contattare. Il rapporto di fiducia giocherà una partita importante”.