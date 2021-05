Solidarietà, sabato 5 giugno torna la raccolta alimentare nei punti vendita Esselunga

Riparte la raccolta alimentare: sabato 5 giugno dalle 9 alle 19 è in programma presso i punti vendita Esselunga di via Conciliazione e via Manfredi a Piacenza, la raccolta viveri e generi di prima necessità, organizzata dalla Croce Rossa e finalizzata ad aiutare le famiglie in difficoltà per le ricadute economiche dell’emergenza COVID-19.

“L’Area Sociale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza si occupa di assistenza, di aiuto e di sostenere ogni giorno la solidarietà a favore del prossimo e delle fasce più deboli in modo totalmente autonomo autofinanziandosi – spiega Ivana Casotti delegata del Comitato CRI di Piacenza per le attività volte al Sociale –. Ringraziamo la direzione della sede centrale di Milano di Esselunga e i direttori delle due sedi piacentine poiché grazie a loro possono essere aiutate tante famiglie in difficoltà.

Attualmente sono circa 500-550 le famiglie interessate di cui 300 nuclei con generi alimentari e più di 200 con bollette, affitti, spese mediche e farmaci. Questi numeri sono, purtroppo, in continuo aumento a causa di questa drammatica pandemia”.

Numerosi operatori di Croce Rossa si alterneranno nei due punti vendita per raccogliere principalmente olio, pasta, riso, latte UHT, zucchero, sughi, pelati, legumi, tonno e carne in scatola, biscotti, tè, caffè, orzo, marmellata, miele, omogeneizzati, alimenti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa.

Sarà una raccolta di sicuro particolare per le diverse modalità alle quali dovranno attenersi i Volontari e Volontarie nel rispetto del distanziamento sociale e prevenzione del contagio di questa terribile epidemia.

“È la prima raccolta alimentare dopo un lungo periodo di stop – conclude Ivana Casotti – e ci auguriamo che come sempre Piacenza risponda in modo positivo. Sin d’ora vogliamo ringraziare tutti i cittadini che accoglieranno il nostro invito tendendo la mano a chi oggi è maggiormente bisognoso di un aiuto”.