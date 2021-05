Travolta da un suv in via IV Novembre: giovane trasportata all’ospedale

Sono gravi le condizioni della giovane rimasta coinvolta questa mattina, giovedì 27 maggio, in un incidente stradale lungo via IV Novembre a Piacenza. Stando alle prime informazioni raccolte e a quanto riferito da alcuni testimoni, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali con il suo cagnolino al guinzaglio quando un Suv (con alla guida un giovane sui trent’anni) l’ha travolta facendola cadere a terra. Subito è scattata la macchina dei soccorsi, con un mezzo della Croce bianca inviato sul posto assieme alla polizia locale. La ragazza ferita, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà