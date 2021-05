Letture, corto, premiazione contest “Parlami d’amore”: torna la “Notte del classico”

Non teme crisi la Notte nazionale del liceo classico che per il settimo anno viene organizzata al Gioia. L’appuntamento è stasera, venerdì 28 maggio, con partenza già dal pomeriggio con un obiettivo: dimostrare che il curricolo del classico è ancora pieno di vitalità ed è popolato da studenti motivati e con grandi abilità. La differenza, rispetto al passato, è che buona parte del programma si trasforma in una lunga diretta live sui canali social della scuola: letture drammatizzate, cortometraggi, premiazione del contest di scrittura creativa “Parlami d’amore” costituiscono il poderoso programma dell’iniziativa che partirà dalle 16 per concludersi alle 20.

Nello specifico, l’inizio sarà affidato a un video inaugurale con i saluti del comitato nazionale di coordinamento della Notte nazionale del liceo classico; a seguire, dalle 16.30 alle 18 nel cortile del Gioia, sono previsti i saluti istituzionali del dirigente scolastico Mario Magnelli e dell’assessore Jonathan Papamarenghi e la premiazione del contest. Spazio poi ai video-contributi delle classi del liceo fino alla chiusura, in contemporanea con gli altri licei classici d’Italia, con una lettura drammatizzata a cura della quarta classico B.