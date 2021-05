Un camion contromano sulla tangenziale di Piacenza: lo hanno segnalato alcuni automobilisti di passaggio, nei pressi della zona di Montale. Tra i clacson e gli sguardi preoccupati degli altri utenti della strada, il grosso mezzo si è mosso in direzione opposta di marcia per diversi metri, incrociandosi anche con altri tir. Per fortuna, non ci sono stati incidenti.