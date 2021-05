Giardini Margherita invasi dalle famiglie del quartiere per la festa di fine maggio

Giardini Margherita invasi da giovani e famiglie allietati da musica, intrattenimento e animazione. Il polmone verde a ridosso della stazione ferroviaria e al centro del quartiere Roma si è trasformato oggi pomeriggio, 29 maggio, in un luogo di incontro e inclusione grazie alla manifestazione “A un passo dall’estate”, organizzata dalla parrocchia San Savino con il sostegno del comune di Piacenza. Un’iniziativa che ha fatto incontrare le famiglie del quartiere ed è stata occasione per presentare il Grest che prenderà il via nella seconda settimana di giugno.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà