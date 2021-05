Lunedì sarà la Giornata contro il fumo: una serie di iniziative targate Lilt

In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, prevista per lunedì 31 maggio e istituita nel 1988 dall’Oms, la Lilt di Piacenza, che porta avanti da circa un trentennio i valori della salute, ha in calendario varie iniziative rivolte a bimbi e adulti.

Ad aprire la giornata lo spettacolo teatrale Giovani Spiriti, Live Stiles di e con Filippo Arcelloni ed Enzo Valeri Peruta, dedicato agli adolescenti, un mix di ironia e leggerezza per far riflettere sui danni delle dipendenze e sui corretti stili di vita.

A seguire l’VIII° Circolo Didattico propone il TG8 organizzato dalle classi quinte della scuola elementare Don Minzoni, che nomina i suoi giornalisti “Ambasciatori della salute” e in unione con le quinte A e B della scuola Carella che hanno preparato un video sulla tematica

Durante tutta la giornata le Farmacie unite al circuito di FederFarma esporranno la locandina con lo slogan “Tutta vita niente fumo” che invita ad abbandonare questa malsana abitudine.

Alcuni centri sportivi di Piacenza hanno aderito all’iniziativa, esponendo la locandina e dedicando le attività della giornata alla Lilt piacentina: Palestra Le Club, Palestra Acrobatic, Palestra Sport Center, Centro Tennuoto ed infine la scuola di danza Step by Step propone lunedi alle 19.30 un momento di danza con le allieve semi-professioniste.

Inoltre la Lilt in collaborazione con Radioraccontiamoci ha realizzato un podcast di 15 minuti che raccoglie le riflessioni dei bambini delle elementari sul fumo; il podcast verrà reso fruibile sui canali social e You Tube della Lilt, di radioraccontiamoci e della scuola elementare Don Minzoni.

Inoltre il Comune di Piacenza, unitamente ad alcuni altri comuni della provincia, hanno aderito al Consiglio Comunale senza fumo, e Confindustria Piacenza ha invitato le aziende associate ad esporre la locandina per promuovere l’astensione dal fumo ai dipendenti.