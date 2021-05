Si ribalta con il trattore e rimane schiacciato: agricoltore gravissimo

Versa in gravi condizioni l’uomo alla guida di un trattore che oggi, domenica 30 maggio, è rimasto schiacciato dopo ribaltamento del mezzo agricolo. È accaduto poco dopo le 20 all’interno di un appezzamento in località Corano, nel comune di Borgonovo. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente: sul posto i vigili del fuoco oltre agli operatori del 118 di Piacenza e della Pubblica Assistenza di Pianello. Vista la gravità della situazione, dalla centrale operativa del 118 di Parma è scattato l’ordine di decollo per l’eliambulanza di Brescia che effettua servizio notturno. Dopo le prime cure prestate sul posto, il velivolo ha condotto il ferito all’Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni erano molto serie .

