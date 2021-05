Una staffetta speciale: di corsa per finanziare la ricerca contro il cancro

Si è conclusa nella mattinata di domenica 30 maggio al Campo d’Atletica “Pino Dordoni”, l’ultima tappa del percorso emiliano romagnolo della manifestazione sportiva a carattere benefico “Run4hope Italia 2021”, una corsa podistica a staffetta, organizzata a livello nazionale, promossa per raccogliere fondi per l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro nella lotta ai tumori infantili.

Evento andato in scena con la partecipazione dell’Esercito Italiano che ha concesso il patrocinio alla nobile iniziativa. La tappa da Fiorenzuola a Piacenza, partita alle 07:30, ha visto la presenza di alcuni tesserati della federazione di atletica leggera delle varie società piacentine e di una nutrita squadra composta dagli uomini e dalle donne del 2° Reggimento Genio Pontieri.

Ieri a Fiorenzuola, alla presenza del Sindaco Romeo Gandolfi, c’era stata la cerimonia del passaggio del testimone con gli staffettisti che avevano percorso la tappa nel parmense.

Dopo circa 3 ore la staffetta è terminata con l’arrivo al “Dordoni” dove si è svolta la cerimonia conclusiva durante la quale Elena Leonardi, consigliere regionale AIRC e responsabile anche della sezione di Piacenza, ha consegnato un attestato a tutti i partecipanti alla staffetta.